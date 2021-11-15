العراق يشارك في الاجتماع العشرين للمجلس الوزاري العربي للمياه

المستقلة/- يشارك العراق في الاجتماع العشرين للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي بدأت اعماله في القاهرة، امس الاحد، ويستمر لغاية الخميس المقبل.

وعلمت صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، سيشارك في ندوة بعنوان ( ندرة المياه والتنمية المستدامة)، وكذلك سيشارك في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه يوم الخميس المقبل .

كما سيجتمع الوزراء الاعضاء في المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه يوم الثلاثاء لرفع قراراتهم للمجلس الوزاري العربي للمياه.