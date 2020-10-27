العراق يسجل اكثر من 24 موظف مزودج الراتب

المستقلة …. كشف وزير العمل و الشؤون الإجتماعية العراقي عادل حاشوش عن وجود نحو 24 الف شخصاً يتقاضون رواتب مزدوجة بمختلف دوائر ومؤسسات الدولة.

وذكر الحاشوش بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بالتحري فقد فقد وصل عدد من يتقاضون رواتب مزدوجة إلى 24 ألف شخص، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين من مختلف دوائر الدول.

و أضاف أن هناك عددا من الموظفين والمتقاعدين أقروا من خلال مراجعتهم لدوائر الدولة والوزارات بتقاضيهم رواتب الإعانة أو المعين المتفرغ إضافة إلى رواتبهم الحكومية،وهؤلاء تجاوزوا خمسة آلاف شخص تقريبا.

وحول الموضوع ذاته ذكر مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي احمد الصفار ان المعلومات التقديرية تؤكد وجود ٨ ملايين شخص في العراق يستلمون رواتب من الدولة بين موظف ومتقاعد ورعاية اجتماعية وغيرهم على الرغم من مطالبة رئيس الوزراء تقديم أسماء بمزدوجي الرواتب لايقاف هذه الحالة.