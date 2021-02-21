العراق يستثني البضائع من الحظر الشامل والجزئي

المستقلة/-أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة استثنت البضائع من الحظرين الشامل والجزئي.

وقال الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استثنت البضائع من حظري التجوال الشامل والجزئي لما لها من أهمية كبيرة في حياة المواطنين”.

ولفت الوائلي إلى أن “الحظرين الجزئي والشامل أثرا على حركة العاملين من وكلاء الاخراج الجمركي وكذلك العاملين في كافة المنافذ الحدودية، ولكن نحن في طور معالجة ذلك الموقف والتواصل مع قيادة العمليات من اجل تسهيل عبورهم ووصولهم الى المنافذ من اجل ترويج المعاملات الجمركية”.

وأشار إلى أن “هناك العديد من المحافظات طالبت بفتح منافذ حدودية جديدة مع دول الجوار ومنها محافظة البصرة متمثلة في منفذ الثغر في قضاء القرنة، حيث تم عرض هذا الموضوع في جلسات مجلس هيئة المنافذ الحدودية وحصلت الموافقة ولكنها مشروطة بعد خروج لجنة فنية من كافة الدوائر ذات العلاقة للكشف على الموقع ومعرفة الجدوى الاقتصادية وكافة الاجراءات المطلوبة لفتح منفذ حدودي جديد”