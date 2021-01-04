العراق يختار شركة صينية لصفقة مدفوعات نفطية بقيمة 2 مليار دولار

المستقلة/أمل نبيل/ اختار العراق شركة صينية لصفقة إمداد نفطية بمليارات الدولارات ، حيث تسعى العراق للحصول على أموال لدعم اقتصاد يعاني من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في أسعار الطاقة..بحسب تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية ، نقلاً عن مقابلة مع رئيس الشركة الوطنية لتسويق النفط في العراق “سومو” ، علاء الياسري ، أن شركة سومو التي تشرف على صادرات النفط العراقية ، اختارت شركة صينية بعد تلقيها عروض من عدة تجار.

بينما لم يذكر اسم الشركة أو تحدد ما إذا كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وقع على الصفقة بعد ، أفادت وكالة بلومبرج الشهر الماضي أن شركة زين هاو للنفط ، وهي شركة تابعة لأكبر مقاول دفاعي مملوك للدولة في الصين ، كانت الفائزة.

منافسة أوربية صينية

نقلت الوكالة عن الياسري قوله “كانت هناك منافسة شديدة بين شركتين أوروبية وصينية وفازت الشركة الصينية”.

وهذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها بغداد إلى الحصول على صفقة دفع مسبق ، حيث يتم استخدام النفط بشكل فعال كضمان لقرض. وهو أيضًا أحدث مثال على إقراض الصين لمنتجي النفط المتعثرين عبر البنوك والشركات التجارية التي تسيطر عليها الدولة.

عرضت سومو توريد ما يقرب من 130 ألف برميل يوميًا من النفط الخام لمدة خمس سنوات ، وفقًا لرسالة أرسلتها إلى التجار في نوفمبر.

لقد أرادت دفعة مقدمة لمدة عام واحد من التوريد ، والذي سيحقق بالأسعار الحالية أكثر من ملياري دولار ، وفقًا لحسابات بلومبرج.

مرونة في شحن النفط

وقال الياسري إن الفائز يحصل على مرونة في اختيار موعد شحن الخام لمدة عام. وقال إن هذه الآلية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي لم يرد على الفور .على طلب بلومبرج للتعليق.

في حين أن جميع المصدرين الرئيسيين للنفط قد تضرروا من انخفاض الأسعار منذ مارس ، فإن العراق في واحدة من أضعف المواقف.

وتوقع صندوق النقد الدولي ، انكماش اقتصاد أكبر منتج في أوبك بعد السعودية ، بنسبة 11٪ العام الماضي. وخفضت الحكومة الدينار بنحو 20 بالمئة مقابل الدولار في ديسمبر كانون الأول – وهو أول انخفاض لقيمة العملة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 – مع تقلص احتياطياتها من النقد الأجنبي.

جذبت صفقة توريد النفط اهتمامًا واسع النطاق بين كبار التجار ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. سيكون العقد من أكبر العقود من نوعه في التاريخ الحديث ويسمح للفائز بشحن الخام إلى أي مكان يرغب فيه لمدة عام. عادة ، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.

وقال الياسري “العراق حصل على ملياري دولار بدون فوائد مع علاوة على السعر”. “المرونة التي منحها العراق للشركات هي حرية تحديد يوم تحميل الشحنات ووجهة التصدير وإمكانية إعادة البيع”.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الاثنين لتقييم مستويات الإنتاج. وبينما خفضت المجموعة التي تضم 13 دولة الإنتاج منذ مايو/ أيار لدعم الأسعار ، خالف العراق حصته في عدة مناسبات ، مما أغضب المملكة العربية السعودية.

وفي حين أن تلك التخفيضات عززت أسعار النفط ، إلا أنها تراجعت بنحو 25٪ العام الماضي. يتم تداول خام برنت عند 52 دولارًا للبرميل تقريبًا ، وهو أقل بكثيرمما يحتاجه العراق لظبط ميزانيته.