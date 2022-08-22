العراق يحتل المرتبة 62 عالميا من حيث متوسط صافي الراتب الشهري

المستقلة /- احتل العراق المرتبة 62 ضمن قائمة ضمت 105 دولة من حيث متوسط صافي الراتب الشهري للموظف الذي بلغ 600 دولار في العراق، وفقاً لما نشرته مجلة “عالم الرؤساء التنفيذيين” الأميركية.

وتصدرت سويسرا دول العالم من حيث متوسط الدخل وفقاً لما نشرته المجلة، إذ بلغ متوسط الراتب الشهري في الدولة الأوروبية 6142 دولاراً شهرياً تلتها سنغافورة، والنمسا، ثم الولايات المتحدة في المراكز الثالث التالية في الترتيب عالمياً بمتوسط راتب شهري تراوح بين 4350 دولارا، وحتى 3721 دولارا.

وعربياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والخامسة عالمياً بمتوسط راتب شهري بلغ 3663 دولار، تلتها قطر في المركز 11 عالمياً، بمتوسط راتب شهري 3168 دولارا.

وفي المركز الثالث عربياً جاءت السعودية بمتوسط راتب 1888 دولارا، وجاءت الكويت في المرتبة 26 عالمياً بمتوسط راتب شهري 1854.45 دولاراً.

وتسابقت دول مجلس التعاون الخليجي على الصدارة عربياً، إذ احتلت البحرين المرتبة 28 على مستوى العالم، وبلغ المتوسط 1728.74 دولاراً، فيما جاءت عُمان في المرتبة السادسة في العالم العربي والمرتبة 30 عالمياً بمتوسط 1،626.64 دولاراً.

وعلى الرغم من الأزمات التي يعيشها لبنان، إلا أنها احتفظت بمرتبة متقدمة عربياً وعالمياً، ضمن القائمة التي ضمت 105 دولة، إذ جاءت في الترتيب 47 عالمياً، بمتوسط راتب يتجاوز 837 دولارا شهرياً، فيما حلت فلسطين في المركز الثامن عربياً، والـ 52 عالمياً بمتوسط 778 دولارا.

وبحسب المجلة الأميركية التي احتسبت متوسط صافي الراتب الشهري بعد الاستقطاعات في دول مختلفة حول العالم وقارنت الدخل في بعض الدول الغنية وذات الدخل المنخفض، فقد احتلت كل من الأردن والعراق المركزين 61 و62 عالمياً، براتب في حدود الـ 600 دولار.

فيما كانت المغرب الأولى بين الدول العربية إفريقياً، وفي المركز 86 عالمياً بمتوسط راتب 385 دولارا، تلتها تونس، ثم الجزائر، فيما احتلت مصر المركز الأخير بين الدول العربية المتواجدة في القائمة والمركز 100 عالمياً بمتوسط راتب شهري 219 دولارا.

وكانت باكستان وسيريلانكا في مؤخر القائمة عالمياً، بمتوسط راتب لا يتجاوز 165 دولارا.