العراق يحافظ على مرتبته 38 عالميا في احتياط الذهب

المستقلة /- أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأحد، عن ارتفاع احتياطيات العالم من الذهب، مشيرا الى ان العراق حافظ على مرتبته عالميا.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر تموز لعام 2021 ، إن “العراق حافظ على مرتبته 38 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب في العالم، وبالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”، مبينا ان حيازة العراق من الذهب بلغت 96.4 طنا وهو يمثل 9 % من باقي إحتياطياته من العملات الصعبة الأخرى”.

وأضاف أن “المصارف المركزية حول العالم زادت من احتياطياتها من المعدن الأصفر لتصل الى 35.440 الف طن مرتفعة بمقدار 56 طنا عن الشهر الذي سبقه”.

وتابع أن ” البنوك المركزية حول العالم أضافت 75.6 طنًا من الذهب إلى حيازتها من المعدن حيث قامت تايلند بأكبر عملية شراء للذهب خلال الشهر، حيث أضافت 46.7 طنًا من احتياطيات الذهب، لتمثّل 82% من إجمالي المشتريات”.

واشار الى ان “البرازيل اشترت 11.9 طنًا من الذهب ، كما عزّزت تركيا احتياطيات الذهب بمقدار 8.6 أطنان”، مبينا كازاخستان وبولندا اشتريا نحو 5.3 و1.9 طن من الذهب على الترتيب ، وأضافت الهند 0.9 طن إلى احتياطياتها من المعدن الأصفر، كما أضافت كل من مصر ومالطا وزامبيا 0.1 طن من الذهب”.

وبين ان “إجمالي مبيعات المصارف المركزية من الذهب بلغت نحو 18.9 طنًا ، وهو أعلى مستوى” ، مشيرة الى ان أوزبكستان كانت الأكثر مبيعًا للذهب بنحو 11.5 طنًا، كما باعت قرغيزستان 4.5 أطنان من المعدن الأصفر خلال المدَّة نفسها”.

وتابع ان “ألمانيا ومنغوليا باعت 2 و0.7 طن من الذهب على الترتيب، وباعت كذلك جمهورية التشيك 0.1 طن من المعدن”.

ولفت إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في أكبر احتياطي للذهب بالعالم وبمقدار 8.133 آلاف طن، تليها المانيا وبمقدار 3.359 آلاف طن، فيما تذيلت القائمة دولة سورينام بمقدار 1.5 طن تسبقها اليمن بمقدار 1.6 طن”.

يذكر أن مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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