العراق يبدء تصدير 3 أنواع نفطية في يناير

المستقلة/- قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الأحد، إن أسعار النفط بدأت تتعافى بعد بلوغها 49 دولاراً للبرميل الواحد، مبينا أن العراق سيظل ملتزما باتفاق خفض إنتاج أوبك+ لأنه يخدم مصالحه، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز الأسعار لتتجاوز 50 دولارا في أوائل 2021.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر النفط والغاز، أن العراق سيبدأ لأول مرة بتصدير 3 أنوع نفطية في يناير ، وفقا لشبكة الإعلام العراقي.

ولفت إلى أن ميزانية العراق للعام 2021 ستفترض أن سعر الخام 42 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن متوسط صادرات النفط الخام بلغ نحو 2.8 مليون برميل يومياً في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

ونوه إسماعيل، بأن شركة إكسون لن تبيع حصصها في حقل غرب القرنة 1، لافتا إلى وجود تلكؤ فيز حقل عكاز الغازي.

وأكد الوزير، أن سياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره.