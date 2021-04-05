العراق يؤكد على اهمية استخدام الطاقة المتجددة للتقليل من الانبعاثات

المستقلة /- اكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي اهمية استخدام الطاقة المتجددة ، والعمل على تطوير معايير وطنية للاستيراد وتطوير وتأهيل العمليات الصناعية للتقليل من الانبعاثات .

واوضح التميمي في كلمة العراق باجتماعات الحوار الاقليمي للتغير المناخي في ابو ظبي ، رؤية العراق في جانب التغير المناخي ومن ثم تأثيراته على القطاعات الاقتصادية والبيئية والصحية المختلفة .

وبين :” ان من الاهداف الوطنية للتحول بالطاقة المتجددة في العراق تفعيل واستخدام الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة للطاقة عن طريق زيادة كفاءة مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة واعداد مصادر الطاقة المتجددة للاجيال القادمة ، وكذلك حماية البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي” .

واشار الوزير الى العمل على تطوير معايير وطنية لاستيراد السيارات والمعدات الاخرى لضمان عدم تجاوزها للانبعاثات ، وكذلك تطوير وتأهيل العمليات الصناعية في المشاريع القائمة مثل صناعة السمنت والاسمدة ، والاستفادة في انتاج الطاقة الكهربائية من مناطق الرياح .

وتابع :” ان العراق يرحب بالتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كصديقتين في جميع المجالات ، خاصة في نقل التكنلوجيا والطاقة المتجددة على المستويين الاكاديمي والمؤسسي “.

وحضر الاجتماع وزراء البيئة من مختلف الدول العربية ، بحضور المبعوث الرئاسي الامريكي لشؤون المناخ جون كيري .

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