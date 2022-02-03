العراق ومصر يوقعات مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والعلاقات المصرفية

المستقلة /- وقعَ محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونظيره المصري طارق عامر، مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمار وتقوية العلاقات المصرفية بين البلدين.

وقالَ مخيف في بيان تلقت المستقلة، “لقد جئنا إلى مصر لتمتين العلاقات الاقتصادية والمصرفية وجاء معنا عدد من مدراء البنوك العراقية الذين سيلتقون مع البنوك المصرية لتمتين العلاقات المصرفية”.

وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم جاءت ضمن نتائج الزيارات والاتفاقيات الكبيرة بين العراق ومصر وسوف تدخل حيز التنفيذ قريباً”، موضحاً أن “هناك نهضة واسعة وكبيرة نشاهدها بين البلدين ونحن حريصون على تقوية هذه العلاقات المصرفية”.

وبين مخيف، أن “هذه الزيارة إلى مصر لن تكون الأخيرة اذ سندعوهم للحضور للعراق لتحقيق هذه الاتفاقيات وتنفيذها”.

من جانبه، قال عامر: إن “زيارة الوفد العراقي كانت موفقة وكنا بحاجة لها في مصر لأن العراق بلد كبير ومهم ولابد من تقوية العلاقات المصرفية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خاصة بعد التقارب الكبير بينهما”، مشيراً إلى أن “هناك رغبة لفتح فروع لبنوكنا في العراق وكذلك رغبة وتسهيل كبير لفتح بنوك عراقية في مصر، معتبراً أن هذه الزيارة خطوة مهمة نعتز بها في مصر”.