العراق والأردن يتصدران قائمة الدول العربية الأكثر إصابة بكورونا

المستقلة/..أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 125.94 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و891264. 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وتصدرت العراق والأردن والمغرب قائمة الدول العربية الأكثر إصابة بكورونا، في حين تصدرت الولايات المتحدة تلتها الهند ثم البرازيل.

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