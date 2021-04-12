العراق رسميا حظر التجوال من 8 مساءً وحتى الساعة 5 مع تقليص الدوام

العراق رسميا حظر التجوال من 8 مساءً وحتى الساعة 5 مع تقليص الدوام

المستقلة /… قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فرض حظر تجوال جزئي وتقليص الدوام الرسمي لمدة ساعة خلال شهر رمضان.

وذكرت اللجنة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين أن الحظر الجزئي في رمضان سيكون من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 فجراً، إلى جانب تقليص الدوام في مؤسسات ودوائر الدولة ساعة واحدة.

وأشارت اللجنة إلى فرض حظر تجوال شامل في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

واستثنت اللجنة العليا الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والخضر والأفران من حظر التجوال لتمارس عملها حتى الساعة 7 مساءً من كل يوم. (النهاية)