العراق تتصدر الدول العربية في عدد الاصابات بفيروس كورونا

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المستقلة/-  أصيب أكثر من 80.64 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و763456..بحسب احصاء لوكالة رويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصابة تلتها الهند والبرازيل.

وعلى صعيد الدول العربية تصدرت العراق قائمة الدول الأكثر إصابة بما يزيد عن 591 الف إصابة، تلتها المغرب بإصابات أكثر من 432 ألف، ثم السعودية.

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