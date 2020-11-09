العراق : انطلاق عمليات تسويق محصول الذرة الصفراء

المستقلة /- أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، انطلاق عمليات تسويق محصول الذرة الصفراء في محافظة كركوك، ابتداءً من اليوم وحتى الأول من شهر ايار المقبل، متوقعة انتاج قرابة 250 ألف طن من المحصول.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “زراعة كركوك أكملت استعداداتها من أجل إنجاح موسم التسويق وتخفيف الأعباء عن الفلاحين والمزارعين وضمان سرعة التسويق”، مؤكداً على “أهمية التعاون والتكاتف بين جميع اللجان المشكلة لحملة التسويق سواء كانت الفنية أو الأمنية لغرض إنجاح موسم حصاد وتسويق محصول الذرة الصفراء في كركوك”.

وأضاف النايف، أن “محافظ كركوك ترأس اجتماعاً ضم مدير زراعة كركوك ورئيس الجمعيات الفلاحية وممثلين عن شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور، فضلاً عن الجهات المختصة بالتسويق من أجل وضع الاستعدادات اللازمة لعملية الحصاد والتسويق”، مشيراً إلى ضرورة إنجاحها فضلاً عن تلافي التأخير والمشاكل الفنية من خلال تخصيص ساحات إضافية للتسويق في عموم المحافظة”.

وتابع، أن “عملية تسويق محصول الذرة الصفراء في كركوك أنطلقت أبتداءً من اليوم وتستمر لغاية الأول من ايار من العام المقبل، وأن الخطة الزراعية المقرة لمحصول الذرة الصفراء هذا الموسم في كركوك تقدر بما يقارب 100 ألف دونم، وأن الكميات المتوقع انتاجها قرابة 250 ألف طن”، داعياً الفلاحين والمزارعين إلى “الالتزام بالضوابط الفنية للاستلام مع مراعاة نضج الحاصل وانسيابية التسليم وحسب الجداول المعدة لهذا الغرض”.