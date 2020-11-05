العراق الاسوأ أمنا وسلماً .. وقطر الاولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المستقلة/- بيّن مركز السلم والاقتصاد الدولي في تصنيفه الذي نشره للعام 2020 تقدم قطر لهذا العام لتكون في المركز الاول على سلّم مؤشر السلام في الدول.

وحسب الخرائط المنشورة على الموقع الرسمي للمركز، فقد وضع المؤشر (Peace Index) الأردن ايضا في قائمة الدول الخضراء التي تمثل المجتمعات الأكثر أمنا وسلماً، مع أربع دول عربية أخرى هي قطر الإمارات الكويت وعمان.

اما العراق وسوريا وافغانستان فكانوا بآخر الترتيب ، و يعد المؤشر مرجعا مهماً للدول والمنظمات الدولية والباحثين في مجالي السلم والتنمية الاقتصادية، وشمل الإصدار الرابع عشر 163 دولة حول العالم ويقدم تحليلاً لمستوى السلام والاقتصاد للدول، من خلال البحث في 23 معياراً من أهمها: مستوى السلم والآمان وعمل رجال الأمن، الجرائم المرتكبة، الجرائم العنيفة، الاضطرابات، الصراعات، وغيرها من البيانات.

وعلى مستوى منطقا المينا (MENA) فقد وصف المؤشر إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأقل سلما بسبب استمرار الصراعات في بعض المناطق، حيث احتلت 5 دول في المنطقة تصنيفها من بين العشرة دول الأقل سلما على مستوى العالم. كما أظهر التصنيف تراجع السلام في العالم للمرة التاسعة في الإثني عشرة عاماً الأخيرة، وسجلت 80 دولة تدهوراً في مستوى السلام لديها.

ويقدم مركز السلم والاقتصاد ومقره استراليا ولديه عدة فروع حول العالم، دراسات رائدة في مجالي السلام والتنمية الاقتصادية التي تعد مرجعاً مهماً للعديد من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية مثل منظمة الأمن والحماية الأوروبية، الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الباحثين والدارسين في مجالات مختلفة حول العالم.