العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مدنية الصدر إلى 18 قتيلا و29 جريحا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت مصادر أمنية عراقية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق الوحيلات بمدنية الصدر إلى 18 قتيلا، و29 جريحا.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها.. أعلنت وزارة الصحة العراقية، استنفار مؤسساتها لإسعاف جرحى التفجير الذي طال مدينة الصدر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر – في بيان مقتضب – إن “الوزارة تستنفر جميع مؤسساتها لتقديم الخدمة اللازمة لإسعاف وعلاج جرحى التفجير الذي طال أحد أحياء مدينة الصدر ببغداد”.

وأعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول صدور أمر من القائد العام بتوقيف آمر القوة الماسكة لموقع الانفجار بمدينة الصدر

وقال اللواء رسول – في تغريدة – “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإيداع أمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية أمر القوه الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر التوقيف”

وأضاف إن “الأمر تضمن التوجيه بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث”.

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