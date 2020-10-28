العراق … إيرادات الدولة كانت غير كافية لتوزيع الرواتب

المستقلة … قال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء العراقي احمد ملا طلال ان الانخفاض الذي تشهده إيرادات كانت غير كافية لتسديد رواتب الموظفين.

حيث نشر ملا طلال توضيحا في تغريدة نشرها على موقع تويتر قال فيه أن ” انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى” و أضاف ملا طلال ” وعلى هذا الأساس ، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021″.

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وذكر ملا طلال أن موازنة 2021 ستكون موازنة إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء وستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات.

يذكر أن ملا طلال كان قد عقد اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي بهذا الخصوص و طمأن بأن الرواتب ستكون مؤمنة.