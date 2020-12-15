العراق أبرز المرشحين.. اجتماع لتحديد مكان إقامة “خليجي 25”

(المستقلة) يعقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عدداً من الاجتماعات في مقره بالدوحة، خلال الفترة من 20-22 من الشهر الحالي، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات وعمل اللجان.

ويأتي ضمن الملفات المطروحة للنقاش، مكان إقامة النسخة المقبلة من البطولة “خليجي 25”.

ومن المقرر أن تقام بطولة خليجي 25 خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، أو يناير/كانون الثاني 2022، أو وفق ما يراه المكتب التنفيذي، ويعد العراق أحد البلدان التي طالبت استضافة البطولة.

وقال أمين عام الاتحاد الخليجي جاسم الرميحي في بيان: “اجتماعات تقييم ملفات تنظيم بطولة خليجي 25 القادمة ستعقد خلال يومي 20 و21 القادمين، برئاسة جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج ورئيس اللجنة، وسيتم خلالها النظر في الملفات المقدمة من الدول التي تسعى إلى تنظيم خليجي 25، والاطلاع على مضامين الملفات وما تحتويه من متطلبات تؤهل الأفضل للاستضافة”.

وأضاف: “بعد أن تتخذ اللجنة قرارها باختيار الملف الأنسب سيتم رفع ذلك إلى المكتب التنفيذي للاتحاد لاتخاذ القرار النهائي عطفا على توصيات اللجنة، ومدى مطابقة الملف الذي وقع عليه الاختيار لمعايير واشتراطات الاستضافة، علما بأن الدعوات وجهت إلى جميع الأعضاء”.

وواصل: “عندما يتم الإعلان عن البلد المضيف لخليجي 25 سواء في الاجتماع القادم أو أي وقت آخر سيتم تشكيل لجنة تفتيش تضم عناصر ذات كفاءة وخبرات كبيرة في هذا المجال، وذلك للقيام بجولات للاطلاع على المنشآت والملاعب والبنى التحتية للدولة المضيفة وفق سقف زمني محدد، على أن ترفع ملاحظاتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد فور انتهاء عملها”.

وأتم: “المكتب التنفيذي للاتحاد سيعقد اجتماعه يوم 22 ‪من الشهر ‬الحالي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقارير اللجان التي من بينها لجنة ملف تنظيم خليجي 25، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق وما يستجد من أعمال”.