العراقية شذى حسون تستفز جمهورها بهذا التصرف – فيديو

المستقلة /- أثارت الفنانة العراقية شذى حسون جدلاً واسعاً بين جمهورها إثر لجؤها مؤخراً إلى ارتداء الملابس الجريئة على غير عادتها.

وظهرت شذى حسون بفيديو عبر “انستجرام” ، وهي ترتدي فستاناً أخضر قصير جداً أثارت إطلالة شذى غضب الجمهور الذي اتهمها باللجوء إلى التعري من أجل تصدر “التريند”، وجاء في أحد التعليقات: “لابسة من غير هدوم”.

وكتب آخر: “لا أرى في التعري جمال ابدا”.

وجاء في تعليق مُشابه: “ماهذا التعري؟ ألم يعد هناك أخلاق أو خوف من الله؟”.

وفي سياق آخر، أجرت شذى حسون، تحليل فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية في منزلها، ونشرت مقطع فيديو لها وهي تقوم بإجراء المسحة، وعلقت عليه: “اختبار كورونا آخر من المنزل للطريق”.

وكشف شذى لاحقاً عن نتيجة المسحة عبر ” انستجرام”، والتي جاءت سلبيه.

الجدير بالذكر أن شهرة وانتشار حسون بدأت من برنامج المواهب الشهير “ستار أكاديمي” الذي حصدت فيه اللقب، لتكون أول متسابقة عراقية تفوز باللقب في الموسم الرابع من البرنامج.