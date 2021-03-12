العثور على جثة فنانة سورية في حالة تعفن داخل مسكنها

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت نقابة الفنانين السورية، عن وفاة الفنانة القديرة آمنة شعبان، بعد العثور عليها متوفاة داخل منزلها وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكنها.

وجاء فى بيان النقابة : “بعد زيارة قسم شرطة عرنوس أكدوا لنا باكتشاف وفاة الفنانة آمنة شعبان بعد يومين من تاريخ الوفاة وذلك بعد إخبار الجيران قسم الشرطة بصدور رائحة غريبة من منزلها ليتم العثور عليها متوفاة “.

آمنة شعبان هي مطربة إذاعة قديرة، قدمت العديد من الأعمال الغنائية خلال مشوارها الفني، وهي ابنة الموسيقي فؤاد محفوظ الذي كان من مؤسسي الإذاعة السورية مع يحيى الشهابي ، عملت الفنانة الراحلة مع كبار الملحنين وعلى رأسهم، طلال مداح والذي لحن لها أغنية “اديني عهد الهوى”، وهو اللحن الذي دخلت به بوابة الفن في مصر، لتعمل بعد ذلك مع كبار الملحنين منهم سيد مكاوي، والذي لحن لها أغنية “أهلا وسهلا بيك يا روح قلبي” التي كانت أول أغانيها في القاهرة.

ثم لحن لها محمد الموجي بعد ذلك أغنية “هو ده وقته”،‏وغنت كل ألوان الغناء، وكانت لها أغان من ألحان عبد الفتاح السكر ، بالإضافة إلى الأغنيات الوطنية ومنها أغنية “لي الفخر أني سورية “.

و تحدثت آمنة شعبان، فى لقاء إذاعي لها، عن أن والدها لم يكن يرغب في دخولها عالم الغناء، لتدخل بعد ذلك عالم التمثيل وقدمت مجموعة من الأدوار على خشبة المسرح، وبعد وفاة والدها عادت إلى الغناء مرة أخرى.