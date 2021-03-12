العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية تشمل تغييرات في بعض الوزارات

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية تشمل تغييرات في بعض الوزارات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة عددا من الأوامر الملكية من ضمنها إعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه.

وتضمنت الأوامر الملكية ما يلي: -إعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة من منصبه، وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

– إنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

-إعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز الدعيلج رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

– تعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

-‫ تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

– إعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للخدمة المدنية” بالمرتبة الممتازة.