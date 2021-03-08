رسالة عاجلة من العاهل السعودي لأمير قطر

المستقلة/-أحمد عدالله/ بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى أمير قطر تميم بن حمد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، تلقى تميم الرسالة التي “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية السعودي،  الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

وعادت العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو 3 سنوات من المقاطعة.

 

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