العاني يوجه رسالة لـ بايدن : لا تنظروا للعراق كبرميل نفط او ساحة لصراع كما عهد ترامب

العاني يوجه رسالة لـ بايدن : لا تنظروا للعراق كبرميل نفط او ساحة لصراع كما عهد ترامب

المستقلة / -طالب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني الادارة الامريكية الجديدة بعدم النظر للعراق كبرميل نفط او ورقة مساومة او ساحة لصراع النفوذ كما كان في عهد ترامب.

وقال العاني في تصريح صحفي تابعته المستقلة ان السياسات الخاطئة المتحيزة التي ارتكبتها إدارة الرئيس اوباما في العراق يوم كان بايدن نائبا للرئيس سمحت لتوغل خارجي في العراق وتدخل امريكي فظ في الشؤون الداخلية للعراق الى حد الانحياز لطرف ضد اخر في انتخابات 2010.

واضاف العاني ان : هذه السياسات شجعت على نمو المليشيات في جسد الدولة العراقية وقد دفع العراقيون جراء ذلك ثمنا غاليا من حياة ابنائهم ومقدرات وطنهم حيث ادى ذلك لنشوء الارهاب الداعشي والارهاب المليشياوي المضاد.

واوضح : لسنا ضد ان تقرر واشنطن اين مصالحها ومع اية دولة ولكننا لانرض بان يكون العراق ثمنا لتفاهماتها في الشرق الاوسط كما فعلت سابقا وهي تبرم اتفاقها النووي مع طهران فهذه سياسة قصيرة النظر ولاترسي السلام والامن الاقليمي.

وكانت وسائل اعلام امريكية اعلنت السبت الماضي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الامريكية على منافسه الجمهوري دونالد ترامب بعد انتخابات تعد الاكثر مشاركة في تاريخ الولايات المتحدة.