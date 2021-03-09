الطلبة يواصل الترنح في الدوري العراقي

المستقلة/- فاز أمانة بغداد على الطلبة بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشعب الدولي بالجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز.

وافتتح أمانة بغداد التسجيل عبر علي قاسم في الدقيقة 21، وبعد 3 دقائق أضاف محمد جلال الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي الطلبة من تقليص النتيجة عبر اللاعب مصطفى كريم في الدقيقة 51.

وتعرض محترف أمانة بغداد سايدو أوليفيرا للطرد في الدقيقة 54، لكن الطلبة لم يتمكن من استغلال النقص العددي في صفوف منافسه.

وبهذا الفوز رفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 30 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 21 في المركز الـ18.

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