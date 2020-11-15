الطلبة ينسحب من كأس العراق

(المستقلة) قرر نادي الطلبة الانسحاب بشكل رسمي من بطولة كأس العراق، في ظل إضراب لاعبيه.

الطلبة لا يزال بعيدا عن التدريبات الجماعية بالتوافق مع إدارة النادي والجهاز التدريبي بسبب الظروف المالية.

ولم تخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوى 50 مليون دينار فقط للنادي، وهو مبلغ غير كاف لسد حاجة اللاعبين.

الفريق لم يخض أي وحدة تدريبية منذ 5 أيام ومباراة الكأس يوم الثلاثاء المقبل في السليمانية، ما يعني حتى وإن صرفت الأموال فلا يوجد وقت كاف لإعادة اللاعبين للجاهزية.

يشار إلى أن الطلبة أعلن تعليق تدريباته بموافقة إدارة النادي اعتراضا على عدم تسديد وزارة التعليم العالي مستحقات اللاعبين.