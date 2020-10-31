الطاقة النيابية : 7% فقط هي نسبة جباية وزارة الكهرباء لقاء الخدمة

المستقلة/ – كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب عن أن 7 بالمئة فقط هي نسبة جباية وزارة الكهرباء لقاء الخدمة التي تقدمها للمواطنين في بغداد والمحافظات.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “صرفيات وزارة الكهرباء على محطات الانتاج وقطاع الصيانة والنقل والوقود وموظفيه تبلغ شهرياً 45 مليون دولار، أي نحو 540 مليون دولار سنوياً”، مؤكداً أن “هذا المبلغ يصرف سنوياً، على أمل تعويضه من مبالغ الجباية التي تدفع من قبل المواطنين لقاء الخدمة التي تقدمها لهم الوزارة، إلا أن تلك المبالغ لا تتعدى نسبتها 7 بالمئة فقط من المصروفات الكلية”.

وأكد العقابي ضرورة “وجود خطط حقيقية لإنقاذ وزارة الكهرباء مما هي عليه الآن، وتوفير التخصيصات اللازمة التي تمكنها من توفير جميع مستلزماتها التي تسمح لها بتوفير الخدمة للمواطنين”.