“الطاقة الدولية” تتوقع انكماش الطلب على النفط بمقدار 8.8 مليون برميل

المستقلة/- خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعام 2020، مضيفة أنها لا تتوقع أن يؤدي وجود لقاح لفيروس كورونا إلى زيادة الطلب بشكل كبير حتى النصف الأول من العام المقبل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بمقدار 8.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، بانخفاض 0.4 مليون برميل عن تقديرات الشهر الماضي.

بسبب عودة ظهور حالات كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.

وتتوقع الوكالة، ارتفاع الطلب على النفط خلال العام المقبل 2021 بنحو 5.8 مليون برميل يوميا ليصل إلى 97.1 مليون برميل يوميا.

 

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