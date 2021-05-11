الضربة الأكبر.. كتائب القسام تستهدف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لـ “اسدود وعسقلان” المحتلتين.

وأفاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة : في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير”.

وقالت في بيان وصل معا، إن استمرار قصف مستوطنات الاحتلال جاء رداً على استمرار الاحتلال في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة، والقادم أعظم.

وحسب الإعلام العبري فإن 60 صاروخا أطلقت من قطاع غزة خلال دقيقة واحدة وارتفعت أعداد الصواريخ التي أطلقت في عملية سيف القدس التي بدأت في الساعة السادسة مساء إلى أكثر من 400 صاروخ أدت لإصابة أكثر من 30 جريحا.

واعلنت إسرائيل أصابة 8 بنايات بشكل مباشر في مدينتي أسدود وعسقلان بجنوب إسرائيل بمقذوفات أطلق من قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

كما تضررت مؤسسة تعليمية كانت خالية، بعدما أصابها مقذوف.