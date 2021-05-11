الضربة الأكبر.. كتائب القسام تستهدف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لـ “اسدود وعسقلان” المحتلتين.

وأفاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة : في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير”.

وقالت في بيان وصل معا، إن استمرار قصف مستوطنات الاحتلال جاء رداً على استمرار الاحتلال في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة، والقادم أعظم.

وحسب الإعلام العبري فإن 60 صاروخا أطلقت من قطاع غزة خلال دقيقة واحدة وارتفعت أعداد الصواريخ التي أطلقت في عملية سيف القدس التي بدأت في الساعة السادسة مساء إلى أكثر من 400 صاروخ أدت لإصابة أكثر من 30 جريحا.

(فيديو)- القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لاسدود وعسقلان

واعلنت إسرائيل أصابة 8 بنايات بشكل مباشر في مدينتي أسدود وعسقلان بجنوب إسرائيل بمقذوفات أطلق من قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

كما تضررت مؤسسة تعليمية كانت خالية، بعدما أصابها مقذوف.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

انتهاء موسم لاعب ريال مدريد

اخر الاخبار

الضربة الأكبر.. كتائب القسام تستهدف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

اخر الاخبار

عون يتلقى رسالة من “حماس” وهذا مضمونها  

اخر الاخبار

أول تعليق من أمير الكويت على التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

اخر الاخبار

الخارجية الفلسطينية: إقدام إسرائيل على ارتكاب المزيد من المجازر استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها

اخر الاخبار

رئيس هيئة قناة السويس يقترح إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلو لهذا السبب

الاخبار

السيسي لـ”المصريين”: متستعجلوش النتائج في قضية سد النهضة.. ومسار التفاوض محتاج صبر  

الاخبار

السيسي لـ”المصريين”: متستعجلوش النتائج في قضية سد النهضة.. ومسار التفاوض محتاج صبر  

اخبار مصر

مصر.. هروب مصلين من المسجد أثناء صلاة التراويح  ..صور

اخر الاخبار

أبو الغيط: الهجمات الإسرائيلية على غزة تعكس استعراضاً بائساً للقوة على حساب دماء الأطفال

اخبار العراق

كهرباء ميسان تبدء بمشروع استحداث مغذيات لمناطق شمال العمارة

اخر الاخبار

عقيد باب الحارة يصدم الجمهور .. تفاصيل

اخبار مصر

قائمة بأكثر الفنانين العرب ثراءً وأشدهم فقراً

اخر الاخبار

الكويت.. صدور عفو أميري

اخر الاخبار

الأردن يتحرى هلال شوال اليوم

اخر الاخبار

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

اخر الاخبار

صواريخ القسام تحوّل عسقلان إلى مدينة أشباح