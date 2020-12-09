الصين تنقذ العراق بصفقة نفط بمليارات الدولارات

المستقلة/أمل نبيل/يستعد العراق لتوقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة زين هاو الصينية ، وهي خطة إنقاذ من بكين للحكومة العراقيةالتي تعاني من ضائقة مالية والتي ستتلقى أموالًا مقدمًا مقابل إمدادات النفط طويلة الأجل..وفقا لوكالة بلومبرج.

والصفقة هي أحدث مثال على قيام الصين ، من خلال الشركات التجارية والبنوك التي تسيطر عليها الدولة ، بإقراض منتجي النفط المتعثرين مثل أنجولا وفنزويلا والإكوادور ، على أن يكون السداد على شكل براميل نفط بدلاً من السيولة النقدية.

انهيار النفط يضر بميزانية العراق

لقد أضر انهيار أسعار النفط هذا العام بالميزانية العراقية وفشلت الحكومة في دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية في الوقت المحدد.

صفقة خمسية

واختارت الوكالة العراقية المسؤولة عن الصادرات البترولية ، سومو ، شركة زين هاو بعد أن طلبت من تجار النفط تقديم عطاءات ، بحسب مصادر مطلعة.

وطبقاً لخطاب الشروط الذي أرسلته شركة تسويق النفط العراقية في الشهر الماضي، سيشتري الفائز بالصفقة 4 ملايين برميل شهرياً، أي حوالي 130000 برميل يومياً. وسيدفع مُقدَّماً ثمن صادرات سنة واحدة، التي سينتج عنها عائدات بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي بالأسعار الحالية، وفقاً لحسابات بلومبرج.

وتسري هذه الصفقة لخمس سنوات، لكن الدفعة المقدمة تنطبق على السنة الأولى فقط.

وتضرر جميع منتجي النفط من هبوط الأسعار الناجم عن فيروس كورونا.

ويعد العراق الأكثر تضررا بين هذه الدول، حيث يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على النفط

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 12٪ هذا العام ، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك ، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

ونزل آلاف العراقيين إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية، إذ تعاني الحكومة جراء محاولتها تنفيذ التزاماتها نحو “أوبك”، التي اتفقت في ذروة الوباء في شهر أبريل على تخفيض الإنتاج. وقامت بغداد بضخ كميات أكبر من المستوى المحدد لها في مناسبات عدة، مما أغضب المملكة العربية السعودية القائد الفعلي لمنظمة أوبك.

صفقة نادرة

غالبًا ما اعتمدت الدول الغنية بالنفط التي تعاني من نقص في الإيرادات على صفقات الدفع المسبق لجمع الأموال ، لكن بغداد لم تفعل ذلك حتى الآن.

استخدمت حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة في شمال العراق عقودًا مماثلة في الماضي ، كما فعلت تشاد وجمهورية الكونغو.

في صفقة الدفع المسبق ، يصبح مشتري النفط فعليًا مقرضًا للبلد. البراميل هي ضمان للقرض.

وتجعل مشاكل العراق من الصعب على الحكومة جمع الأموال بطريقة تقليدية ، مثل سوق السندات.

يبلغ متوسط ​عائدات الدولة بالدولار 7.5٪ ، وهو من أعلى المستويات لأي دولة ذات سيادة. قالت مجموعة غولدمان ساكس هذا الأسبوع إن العراق كان من بين أكثر مصدري السندات ضعفا في عام 2021.

يعتبر جزء الدفع المسبق من العقد العراقي من أكبر العقود في التاريخ الحديث ، على الرغم من أنه أقل من الرقم القياسي البالغ 10 مليارات دولار الذي جمعته شركة روسنفت الحكومية الروسية في عام 2013 من شركات التجارة فيتول جروب وجلينكور بي إل سي.

إلى جانب حجمها ، تعتبر الصفقة العراقية نادرة لأنها تسمح للفائز بشحن الخام إلى أي مكان يرغب فيه لمدة عام. عادة ، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.

ربما كان يُنظر إلى استبعاد هذا البند على أنه مفيد بدرجة كافية للتعويض عن حقيقة أن أموال الدفع المسبق خالية فعليًا من الفوائد بالنسبة للعراق. عادة ما يدفع البلد عائدًا للنقد الذي يتلقاه مقدمًا.

إعادة إحياء الصين

تنتج شركة “زين هاو” النفط، وتتاجر به. ولعبت الشركة دوراً كبيراً في سياسة بكين للطاقة المسماة “التوجه عالمياً”، واستثمرت في امتيازات نفطية في الإمارات العربية المتحدة، وكازاخستان، وميانمار، وتتاجر بالنفط الخام القادم من دول، مثل الكويت، والبرازيل، وجمهورية الكونغو.

وتأسست الشركة عام 2003 كشركة تابعة لأضخم شركة مقاولات دفاعية تملكها الدولة الصينية، المعروفة باسم “نورينكو”.

وكما يرد في موقعها الإلكتروني، فإن “زين هوا” تتداول بحوالي 1.3 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات النهائية.