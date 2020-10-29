الصين ترد بعد الاساءة للنبي محمد : صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين

الصين ترد بعد الاساءة للنبي محمد : صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين سفير الصين في السعودية يغرد: صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين

نشر السفير الصيني في المملكة العربية السعودية، تشين ويكينغ، تغريدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ، صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين.

وقال السفير في تغريدة على موقع “تويتر” ، يُصادف الغد ذكرى المولد النبوي الكريم وفيه نستذكر رسالة السلام والتسامح والوسطية التي نشرها النبي الكريم وبقيت آثارها خالدة حتى يومنا هذا. صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين.