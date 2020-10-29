الصين ترد بعد الاساءة للنبي محمد : صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين
سفير الصين في السعودية يغرد: صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين
نشر السفير الصيني في المملكة العربية السعودية، تشين ويكينغ، تغريدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ، صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين.
وقال السفير في تغريدة على موقع “تويتر” ، يُصادف الغد ذكرى المولد النبوي الكريم وفيه نستذكر رسالة السلام والتسامح والوسطية التي نشرها النبي الكريم وبقيت آثارها خالدة حتى يومنا هذا. صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين.
يُصادف الغد ذكرى المولد النبوي الكريم وفيه نستذكر رسالة السلام والتسامح والوسطية التي نشرها النبي الكريم وبقيت آثارها خالدة حتى يومنا هذا.
صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين. pic.twitter.com/uaDnQcxurz
— Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) October 28, 2020
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