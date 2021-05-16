الصين تؤكد.. اكثر من 12 مليون شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا

المستقلة /- أعلنت الصين أن نحو 12.4 مليون شخص فيها خضعوا خلال يوم أمس السبت للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد جرعات اللقاح ضد الفيروس التاجي التي استخدمت في البلاد أصبح بذلك 392 مليونا و99 ألفا.

وأشارت اللجنة إلى تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية في البر الرئيسي الصيني، وكلها في مقاطعة لياونينغ، بالإضافة إلى 14 حالة إصابة جديدة وافدة.

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