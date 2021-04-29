الصناعة : هذا العام سيتم افتتاح معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب

المستقلة /- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، انها ستفتتح خلال العام الحالي، معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب بمحافظة البصرة، فيما اكدت تصدير أربع مواد تعدينية الى الامارات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مرتضى الصافي في بيان تلقت المستقلة اليوم الخميس، ان “الاعمال المتعلقة باعمار وتأهيل معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب، بلغت مراحل متقدمة”، مشيرا الى ان “افتتاحهما سيسهم في دعم الصناعة الوطنية اضافة الى توفير المواد الخام الداخلة في عدد كبير من الصناعات المختلفة، فضلا عن توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيرادها من خارج البلاد”.

وأضاف الصافي، أن “العمل يجري ايضا على قدم وساق لتنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء مدينة صناعية متكاملة في محافظة ذي قار”، لافتا الى ان “اهمية افتتاح هذا المشروع تكمن بتوفيره فرص العمل لابناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها”.

وافصح الصافي عن “ان الوزارة تلقت عروضا مستمرة من عدد من دول الجوار لشراء منتجاتها المختلفة”، معلنا انها “صدرت اربعة اصناف من المواد التي تنتجها الشركة العامة للصناعات التعدينية الى دولة الامارات، وهي: الاسفلت، والبرايم كوت، والبلاكرايم، والكاد باد”.

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