الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات المبكرة و يدعو الكاظمي الى محاسبة الفاسدين

المستقلة /-اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن تأييده لحملة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم، فيما حذر من تأجيل موعد الانتخابات المبكرة، أكد على انهاء تواجد “قوات الاحتلال” على الاراضي العراقية.

وقال مسؤول المكتب الاعلامي للتيار الصدري حيدر الجباري، في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “السيد مقتدى الصدر وجه بالنقاط التالية:

اولاً: يحاول رئيس مجلس الوزراء القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الاسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة وعليه أن يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ، كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين الى القضاء واعلام الراي العام بنوع الفساد والأموال التي تم استحصالها منهم.

ثانياً: هناك اصوات تعلو لالغاء او تاجيل الانتخابات المبكرة سواء من الأحزاب او مثيري الشغب ونحن اذ نحدر من تأجيلها فاننا نامل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على انجاح هذه الانتخابات . كما ونجدد المطالبة من المواطنين بالاسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عمن اراد الخوض فيها

ثالثاً: اجدد مطالبتي بانهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية كما اجدد شجبي واستنكاري لأي تدخل خارجي بالشان العراقي فكل ذلك فيه اضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي.

رابعاً: يجب على الحكومة ايجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ولاسيما بعد أن امتنعت الجارة ایران عن تصديرها لنا.