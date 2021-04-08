الصحة : تم تسجيل أرقام غير مسبوقة بإصابات كورونا وهذا تطور وبائي خطير

المستقلة /- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، على ان ارتفاع الاصابات خلال اليومين الماضيين امر متوقع وحذرنا منه في وقت سابق.

وقال البدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، إنه “خلال اليومين الماضيين تم تسجيل أرقام غير مسبوقة بإصابات كورونا وهذا تطور وبائي خطير”.

وأضاف، أن “الوزارة لم تتفاجئ من هذه الأرقام”، مؤكدا على “تحذير الوزارة السابق، وان الوزير حذر قبل أشهر حينما كان الوضع مسيطر عليه من الزيادة المحتملة بحالات كورونا”.

وأشار إلى أن “هذا التحذير لم يجدي نفعا، بسبب التراخي وعدم الالتزام من بعض الذين استنتجوا ان خطر كورونا قل او انعدم”.

وأكد البدر، على أن “الوضع الوبائي لايزال تحت السيطرة ويمكن للوزارة ان تتعامل مع هذه الزيادة رغم خطورتها، لكن ثمة محدودية نستطيع التعامل معها وهو أمر طبيعي في كل العالم”.

ولفت المتحدث باسم الصحة إلى أن “طبيعة الإصابات المسجلة في المرحلة الراهنة، تعد اشد من الموجات السابقة، وثمة فئات عمرية لم نعتد على اصابتها، مثل الشباب والاطفال”.

ودعا المواطنين إلى “الالتزام باجراءات الوقاية الصحية من خلال غسل اليدين ولبس الكمامة وتلقي لقاح كورونا”.

وبشأن اللقاح، اعاد البدر التذكير “بانه صحي ومعتمد في جميع دول العالم”، نافيا “الاشاعات التي تحدثت عن خطورتها”، مشيرا إلى أنه “شخصيا تلقى لقاح استرازينيكيا”.

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