الصحة : تعيين قاضٍ خفر لمتابعة حالات الاعتداءات على الملاكات الطبية

المستقلة /-أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تعيين قاضٍ خفر على مدار 24 ساعة لمتابعة حالات الاعتداءات المتكررة على الملاكات الطبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “وزارة الصحة على تواصل مستمر مع الجهاز القضائي ووزارة الداخلية لبحث قضايا الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية في المؤسسات الصحية”.

وأضاف، أن “وزير الصحة استضاف رئيس جهاز الإشراف القضائي في مقر الوزارة وتم الاتفاق معه على تعيين قاضٍ خفر على مدار 24 ساعة مهمته متابعة قضايا الاعتداءات على المؤسسات الطبية وملاكاتها”.

وأشار، إلى أن “الاعتداءات -للأسف- أصبحت متكررة على الرغم من انها تراجعت كثيراً عن السابق”، مؤكداً أنه “من خلال التوعية وتفعيل القانون ستتم محاصرة هذه الظاهرة السلبية وحماية الكوادر الطبية”.