الصحة : تعيين قاضٍ خفر لمتابعة حالات الاعتداءات على الملاكات الطبية

الموقف الوبائي في العراق
موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /-أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تعيين قاضٍ خفر على مدار 24 ساعة لمتابعة حالات الاعتداءات المتكررة على الملاكات الطبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “وزارة الصحة على تواصل مستمر مع الجهاز القضائي ووزارة الداخلية لبحث قضايا الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية في المؤسسات الصحية”.

وأضاف، أن “وزير الصحة استضاف رئيس جهاز الإشراف القضائي في مقر الوزارة وتم الاتفاق معه على تعيين قاضٍ خفر على مدار 24 ساعة مهمته متابعة قضايا الاعتداءات على المؤسسات الطبية وملاكاتها”.

وأشار، إلى أن “الاعتداءات -للأسف- أصبحت متكررة على الرغم من انها تراجعت كثيراً عن السابق”، مؤكداً أنه “من خلال التوعية وتفعيل القانون ستتم محاصرة هذه الظاهرة السلبية وحماية الكوادر الطبية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

ليست كورونا..نجل صفوت الشريف يكشف ملابسات وفاة والده

اخر الاخبار

Haval الصينية تطرح نسخ جديدة معدلة من سيارات H9 لمنافسة تويوتا

اخبار العراق

تعرف على موعد مباشرة الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية

اخبار العراق

الشمري : القضاء على الفساد والمفسدين هدف لكل الشرفاء والوطنيين

اخبار العراق

العطافي : العراق يعيش مع افشل حكومة مرت بتأريخه

اخبار العراق

الصحة : تعيين قاضٍ خفر لمتابعة حالات الاعتداءات على الملاكات الطبية

اخبار العراق

الاتصالات تنفي ارتفاع اسعار الانترنت بعد تغيير قيمة الدولار امام الدينار

اخبار العراق

الاتصالات تنفي ارتفاع اسعار الانترنت بعد تغيير قيمة الدولار امام الدينار

اخبار العراق

وزارة التعليم تتطلق استمارة التقديم للقبول المركزي لطلبة الدور الثالث

اخبار العراق

التربية : افتتاح مدرستين نموذجيتين ضمن حيي الغزالية والجامعة خلال ستة اشهر

اخبار العراق

الهجرة تدعو العائدين من المخيمات الاسراع لاستلام منحة العودة

اخبار العراق

الديمقراطي الكردستاني يدعم جهود الكاظمي لانهاء ملف الدرجات الخاصة

اخبار العراق

مصدر : هناك رغبة لدى كتل عدة لتأجيل موعد الانتخابات إلى نهاية العام

اخبار العراق

القضاء : مستويات الطلاق اصحبت عالية وغير مسبوقة

اخبار العراق

برنامج الاغذية : 3 ملايين شخص في العراق يعانون عدم كفاية استهلاك الغذاء

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الخميس

رياضية

فريق درجة ثانية يحرم بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا