الصحة تعلن عن إصدار أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية للعام الدراسي 2019/2020

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن إصدار أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية للعام الدراسي 2019/2020.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، انها “إصدرت اوامر تعيين خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض وخريجي اقليم كردستان وخريجي كليات الصيدلة العراقية الحكومية والاهلية، (وخريجي الكليات التقنية الطبية وللدورين الأول والثاني) وخريجي المعاهد الطبية والتقنية وكلية طب الاسنان وخريجي كليات الطب وللعام الدراسي2019/2020 للعمل كمتدربين في الدوائر المؤشرة ازاء اسم كل منهم ولمدة سنة واحدة استنادآ لاحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته”.

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