الصحة ترفض الشائعات المتداولة بان لقاح فايزر افضل من اللقاحات الاخرى

المستقلة /- نبهت وزارة الصحة والبيئة، على عدم صحة الشائعات المتداولة في المجتمع بان لقاح فايزر افضل من اللقاحات الاخرى.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “الفيروس يتعرض الى تحورات عديدة من اجل الدفاع عن نفسه والبقاء على قيد الحياة والعيش على الخلية الحية، ونجد ان بعض الفيروسات تتطور لكنها تضعف بمرور الوقت، عكس فيروس كورونا الذي يتميز بقوته على الرغم من الطفرات الوراثية التي تطرأ عليه، ويجب مقاومته بالالتزام بالاجراءات الصحية”.

ونبه الحجامي الى عدم صحة الشائعات المتداولة في المجتمع بان لقاح فايزر افضل من اللقاحات الاخرى، لافتا الى ان “جميعها آمنة وفعالة وقادرة على اعطاء المناعة من الفيروس، لكنها تختلف بفعاليتها بنسبة تصل بين 70 ـ 90 بالمئة”.

واوضح ان “الدراسات العلمية اثبتت ان فائدة اللقاح اكبر من المضاعفات المحتملة مع قلة نسب العدوى بين المواطنين، حيث قللت الاصابة بنسبة 65 بالمئة والاعراض بنسبة 60 بالمئة بعد 21 يوما من الجرعة الاولى، وان اغلب الملقحين كانت استجابتهم للقاح عالية ولكن نسبة قليلة منهم تصل الى 5 بالمئة كانت استجابتهم ضعيفة”.

واشار الحجامي الى ان “منحنى الإصابات تسطح وحافظ على مستوياته الحالية وبالمقابل الوفيات لم ترتفع كثيرا وتتناقص يوميا، ونسبة الشفاء جيدة جدا وتتصاعد بشكل مستمر”.