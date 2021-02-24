الصحة تدعو المواطنين للاستمرار بارتداء الكمامة حتى بعد اخذ اللقاح

المستقلة /- اوضحت وزارة الصحة والبيئة، أن اللقاح لا يقي من فيروس كورونا بنسبة 100 بالمئة ما يستدعى الاستمرار في ارتداء الكمامة بعد تلقي الجرعات.

وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “توزيع اللقاح يفتقد الى العدالة والمساواة، إذ توجد 10 دول سيطرت على أكثر من 70 بالمئة من إنتاج اللقاح، بينما هناك 130 دولة لم تصل اليها اللقاحات منها العراق”.

وأضاف أن “الجميع يرغب بانتهاء هذا الكابوس لكن بشرطين؛ هما ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، مع وصول اعداد الملقحين الى اكثر من 80 بالمئة بالعالم”، لافتا الى أن “الفيروس يتعرض الى تحورات عديدة من اجل الدفاع عن نفسه والبقاء على قيد الحياة والعيش على الخلية الحية، اذ يتميز كورونا بقوته بالرغم من الطفرات الوراثية التي تطرأ عليه”.

وتابع الساعدي ان “على الذين يتناولون جرعات اللقاح مستقبلا الاستمرار بارتداء الكمامة لانها تعطي مأمونية كبيرة من الفيروس، لا سيما ان نسبة فعالية اللقاح تتراوح بين 70 – 90 بالمئة، بمعنى أن الـ10 بالمئة المتبقية تعرض المواطن للاصابة بشكل بسيط عند عدم التزامه بالوقاية الصحية”.

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