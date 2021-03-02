الصحة تحذر من التجمعات الكبيرة مع قرب زيارة الامام الكاظم

المستقلة /- علقت وزارة الصحة ، على زيارة الإمام موسى الكاظم (ع) المرتقبة في ظل استمرار تصاعد إصابات كورونا، فيما أكدت أن كل الأديان تقدم الحياة على كل اعتبار.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في مؤتمر صحافي مشترك تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “خطاب وزارة الصحة بخصوص زيارة الإمام الكاظم هو نفس خطابنا في زيارة العام الماضي”، مؤكدا أن “الوزارة تتعامل مع التجمعات بغض النظر عن طبيعتها مع احترامنا لها”.

وأضاف البدر، أن “كل الأديان والشرائع السماوية تقدم الحياة على كل اعتبار”، مشيرا إلى أن “المرجعية العليا كانت اول جهة استجابت لنداءات وزارة الصحة وأوقفت صلوات الجمعة والجماعة”.

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