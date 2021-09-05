الصحة تؤكد تعاقدها لاستلام أكثر من 20 مليون جرعة لقاح نهاية العام الحالي

المستقلة/- أصدرت وزارة الصحة، توضيحا بشأن المباعدة بين تلقي جرعتي لقاح فايرز، فيما أشارت إلى تعاقدها لاستلام أكثر من 20 مليون جرعة لقاح نهاية العام الحالي.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الامير للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “تجهيز اللقاحات من الشركات بطيء، حيث إن العراق تعاقد مع الشركات المنتجة للقاح على توفير أكثر من 30 مليون جرعة”.

وبين أن “الشركات أخرت اللقاح، لذلك نحن باعدنا بين الجرعتين الأولى والثانية بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، التي أجازت المباعدة بين جرعتي فايزر لمدة 12 أسبوعاً”.

وأضاف، أنه “في نهاية العام الحالي ستردنا جرعات كثيرة، تغطي الجرعة الثانية تصل بحدود 20 مليون جرعة”.

وأشار إلى أن “توصيات وزارة الصحة بخصوص تنفيذ قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جارية، والذي يقتضي أن يكون الطلاب والمدرسون ملقحين أو يُجلب فحص بي سي ار سالب لم تمضِ عليه سبعة ايام، في كل أسبوع دوام”.

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