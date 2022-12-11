الصحة تؤكد أن العراق من مناطق التوطن المنخفض لمرض الإيدز عالمياً

المستقلة/- أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن العراق من مناطق التوطن المنخفض لمرض الإيدز عالمياً، مشيرة إلى معدل الإصابات في البلاد منخفضة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “العوز المناعي (الإيدز) مرض موجود في جميع بلدان العالم، والعراق كان ولا يزال ضمن مناطق التوطن المنخفض بحسب التصنيفات الوبائية المعتمدة”.

وأضاف أن “العراق سجل زيادة بالإصابات تتماشى مع الزيادة السكانية لكن بالمقابل فإن معدلات الإصابة فيه منخفضة قياساً بدول العالم”، لافتاً إلى أن “مرض الإيدز ينتقل من خلال (الاتصال الجنسي) ونقل الدم ومشتقاته، واستخدام الأدوات الجارحة، وعمليات الوشم (التاتو) والحجامة عبر الآلات الملوثة”.

وتابع أن “أي آلة ملوثة تثقب الجلد من الممكن أن تكون ناقلة للمرض من شخص آخر والأمر لا يقتصر فقط على مرض الإيدز بل هنالك أمراض مشابهة تنتقل بالطريقة ذاتها كالتهاب الكبد الفيروسي”.

وأشار إلى أن “الجزء الأساسي في مواجهة خطر المرض هو التثقيف والتوعية الصحية للمواطنين”، داعياً وسائل الإعلام إلى “مساندة الدوائر الصحية في نشر الثقافة عن كيفية انتقال هذه الأمراض للحد من انتشارها”.