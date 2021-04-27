الصحة النيابية : كثرة المرافقين والاتيان بـ”هيترات” تسبب بانفجار قناني الأوكسجين

المستقلة /- كشف مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، عن نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب، مؤكدا ان كثرة المرافقين في الرادهات والاتيان بـ”هيترات” تسبب بانفجار إحدى قناني الأوكسجين.

وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “التحقيق الأولي أثبت لغاية الان تقصير ادارة مستشفى ابن الخطيب وكذلك عناصر آلاف بي اس”.

واضاف ان “هناك تأخر واضح بسرعة قدوم عناصر الدفاع المدني”، لافتا إلى أن “وزارة الداخلية مشتركة في بعض الأسباب والتقصير مع وزارة الصحة”.

وأشار الموسوي إلى أن “التحقيق الاولي كشف عن تقصير ادارة المستشفى نتيجة تواجد إعداد غير قانونية للمرافقين داخل الردهات”.

وكان عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي حمل في تصريح سابق لـ/المعلومة/، مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية المسؤولية إضافة الى وزارة الصحة مسؤولية حادثة مستشفى ابن الخطيب.