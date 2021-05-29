الصحة المصرية تعلن شروط الحصول على لقاح كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، شروط الحصول على لقاح كورونا بالبلاد، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

وأكدت الوزارة أنها “الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، وسوف تتخذ الوزارة كل الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تروج لتطعيم المواطنين”

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إن “شروط الحصول على لقاح كورونا في مصر تشمل بأن يكون على علم بجميع الآثار الجانبية والمضاعفات المحتملة، والمرتبطة بتلقي اللقاح”.

وتابعت: “يتوجب على الشخص الإقرار بأنه تلقى شرحا واضحا عن اللقاح الذي اختار تلقيه، وأنه على علم جيد بالآثار الجانبية والمضاعفات، كما أتيحت له الفرصة لطرح جميع الأسئلة التي يريدها وتم الرد على كل الأسئلة”.

وأضافت الوزارة أيضا أنه من شروط الحصول على اللقاح، أن “يوقع على أنه تم توجيهه بالبقاء في موقع التطعيم لمدة تصل إلى 15 دقيقة، أو أكثر في حالات محددة، بعد تلقي اللقاح بغرض المتابعة، الطبية وأنه على علم بأرقام وسبل الإسعاف في حالة الطوارئ”.

وأشارت الوزارة في منشورها إلى أنه على “المتلقي للقاح كورونا قبل الحصول على اللقاح الإجابة على ما يقرب من 14 سؤلا تتعلق هذه الأسئلة بالحالة الصحية والتاريخ المرضي لمتلقي اللقاح، ومدى إصابته بأمراض مزمنة، هل أصيب بعدوى كورونا خلال الثلاثة أشهر الماضية أو تم الاشتباه في إصابته، وهل عانى خلال العشرة أيام الماضية من أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وآلام في العضلات وفقدان للطعم والرائحة”.

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