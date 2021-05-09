الصحة المصرية تعلن تصنيع 2 مليون جرعة من لقاح كورونا آخر يوليو

المستقلة/-أحمدعبدالله/قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن أول شحنة للمواد الخام لتصنيع رقاح كورونا تستقبلها مصر يوم 18 الشهر الجاري، مضيفة أن آخر شهر يوليو سيتم تصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا.

وأضافت أنه تم الاتفاق بين الجانب الصيني على تصنيع 40 مليون جرعه خلال العام، موضحة أن لقاح كورونا المصري، سيسجل باسم سينوفاك فاكسيرا.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال جرعات جديدة للقاح فيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة، تليه افتتاح مراكز لتلقي اللقاحات.

ولفتت إلى أن المعامل المركزية تقوم بعمل تسلسل جيني لفيروس كورونا من خلال المساحات ولا يوجد سلالات كورونا متحورة بمصر.

وأردفت أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مراحل تصنيع لقاح كورونا المصري سينوفاك الصيني.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن اللقاح المصري يعمل بتقنية اللقاحات المعطلة، مضيفة أن الإنتاج سيكون في شهر يوليو القادم، ويليه تقيم لتلك الجرعات من هيئه الدواء المصرية.

وتتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدا لتصنيع لقاح “سينوفاك” في مصر.

وتعقب الجولة، مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة اليوم الأحد، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) الكائنة في ٥١ شارع وزارة الزراعة بالعجوزة.