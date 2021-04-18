الصحة المصرية: إصابة 97 مواطنًا في حادث إنقلاب قطار طوخ

المستقة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، عن إصابة 97  مواطنًا في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ  58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف “مجاهد” أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد “مجاهد” أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان  توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار “طوخ”، بالمستشفيات.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصحة المصرية: إصابة 97 مواطنًا في حادث إنقلاب قطار طوخ

اخبار مصر

شاهد: مصر.. أول صور لحادث قطار القاهرة المنصورة في بنها

اخبار السعودية

“جهزتوا الشنط؟”… الخطوط الجوية السعودية تثير الجدل بتغريدة

اخر الاخبار

رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن فوائد سد النهضة للسودان

اخبار العراق

صحيفة : اجراء مباحثات مباشرة بين السعودية وايران بوساطة عراقية

اخبار العراق

البنك المركزي : العراق اصبح خارج التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

رياضية

لاعبو الزوراء يهددون بالإضراب

رياضية

لاعبو الزوراء يهددون بالإضراب

اخبار مصر

إصابة وزير مصرى فى حادث سير ونقله للمستشفى

اخر الاخبار

البرلمان السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

اخر الاخبار

الحكومة المصرية ترد على إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من مبادرة إحلال المركبات 

اخبار مصر

وزير النقل المصري يرد على واقعة شابا نام تحت قطار مسرع… فيديو

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من عاصفة ترابية على البلاد غدا

اخر الاخبار

الأمير الوليد بن طلال يمازح ممرضة سعودية أعطته لقاح كورونا.. فيديو

اخر الاخبار

القوى العاملة المصرية تنفى صرف 500 جنيه معاشا دائما للعمالة غير المنتظمة

اخبار الاردن

الصحة الأردنية تعلن استعدادها للموجة الثالثة لفيروس كورونا… فيديو

اخر الاخبار

الصحة السعودية تفتح تحقيق مع ممرض خدع مواطنا خلال تلقيه لقاح كورونا‎