الصحة الفلسطينية تتسلم 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك مقدمة من الشيشان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تسلمت 20 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي، مقدمة من رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف.

وأعربت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن شكرها للشيشان، قائلة: “نشكر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وحكومة وشعب الشيشان على تبرعهم السخي بـ20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك، حيث وصلت، مساء أمس الخميس، إلى مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية”.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك V”، إذ حصلت على الدفعة الأولى في شهر فبراير الماضي بمعدل 10 آلاف جرعة، حيث تعاقدت على 2 مليوني جرعة تكفي مليون مواطن.

وتم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر