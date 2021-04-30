الصحة الفلسطينية تتسلم 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك مقدمة من الشيشان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تسلمت 20 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي، مقدمة من رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف.

وأعربت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن شكرها للشيشان، قائلة: “نشكر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وحكومة وشعب الشيشان على تبرعهم السخي بـ20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك، حيث وصلت، مساء أمس الخميس، إلى مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية”.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك V”، إذ حصلت على الدفعة الأولى في شهر فبراير الماضي بمعدل 10 آلاف جرعة، حيث تعاقدت على 2 مليوني جرعة تكفي مليون مواطن.

وتم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“اتقوا الله” أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للشامتين في حادث جبل ميرون

اخر الاخبار

مقتل 3 أطفال يمنيين قرب ميناء الحديدة بسبب انفجار لغم أرضي

اخبار مصر

حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق

اخبار مصر

مستشار السيسى لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر

اخر الاخبار

شاهد.. “كارثة مروعة” تفاصيل حادث جبل ميرون بإسرائيل

اخر الاخبار

السعودية تسجل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

السيسي يعلق على تفشي فيروس كورونا في الهند

اخر الاخبار

السيسي يعلق على تفشي فيروس كورونا في الهند

رياضية

زيدان يتخذ قرارا هاما بخصوص هازارد

اخبار السعودية

 صندوق الاستثمار السعودي يعيد محاولة الاستحواذ على نادي نيوكاسل

اخر الاخبار

150 مليون إصابة في العالم ومساعدات أمريكية إلى الهند

اخبار العراق

الهيئة التطبيعية تجري قرعة دوري التأهيل لاندية الدرجة الاولى

اخر الاخبار

نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد إصابتهما بـ كورونا

اخبار العراق

نفط ميسان: منع الموظفين من الدخول الى الشركة “سابقة خطيرة” غير مقبولة

اخر الاخبار

“تطور جديد” فى حالة وفاء مكي الصحية بعد إصابتها بكورونا

اخر الاخبار

شاهد.. حورية فرغلي تتصدر تريند جوجل بعد تجميل أنفها

اخر الاخبار

الجزائر… تزايد إصابات كورونا يوميا وامتلاء مصلحة الأمراض المعدية