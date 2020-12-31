الصحة : العراق سيحصل على لقاح اكسفورد عبر التحالف الدولي للقاحات

المستقلة / – عدّت وزارة الصحة،إقرار بريطانيا للقاح “استرازينيكا” المعروف باسم “لقاح أكسفورد” خبراً ساراً، مبينة ان العراق سيحصل عليه عبر التحالف الدولي للقاحات.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “إقرار لقاح استرازينيكا أكسفورد، يعد خبراً ساراً يسهم بالقضاء على فيروس كورونا”.

وأضاف ان “العراق لديه حصة من اللقاحات ضمن التحالف الدولي للقاحات (كوفاكس)، والأخير متعاقد مع الشركة البريطانية في تجهيزه بكمية من الجرعات”، مبيناً أن “من المحتمل أن يحصل العراق على لقاح استرازينيكا من هذا التحالف”.

وأوضح الحلفي ان “العراق لديه تواصل مع شركة (استرازينيكا) للحصول على لقاحها الذي أقر اليوم في بريطانيا”، لافتاً إلى أن “العراق سيحجز كمية من اللقاح الخاص بالشركة البريطانية”.

وقررت السلطات الصحية البريطانية السماح باستخدام لقاح استرازينيكا (أكسفورد) المضاد ل‍فيروس كورونا المستجد في الحالات الطارئة.