الصحة العراقية تحذر من تطعيم الأشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين

المستقلة /- حذّرت وزارة الصحة والبيئة، من تطعيم الأشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح حسن، للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إنَّه “لا يجوز تطعيم الشخص بلقاحات مختلفة على جرعتين لأنَّه سيشعر بأعراض غير مريحة ومتعبة، ويجب الالتزام بنوع واحد من اللقاحات”.

وأضافت أنَّ “الباحثين مستمرون بإجراء بحوث في المشكلات الصحية التي يسببها التطعيم بلقاحين مختلفين”، مبينةً أنَّ “جميع اللقاحات لا تعطي مناعة مدى الحياة، وقد نحتاج إلى جرعات منشطة بعد مرور ستة أشهر أو عام بحسب التحورات، وبإمكان أي شخص أنْ يلجأ إلى التطعيم بلقاح مختلف بعد تلك الفترة، حالها حال الانفلونزا الاعتيادية التي يتم تلقيحها سنوياً”.

ونوَّهت “بإمكانية ظهور أعراض جانبية عند الحصول على أي من اللقاحات المتاحة حالياً ويختلف أحدهما عن الآخر بطريقته بالعمل، لكنها أثبتت فعاليتها بنسب متفاوتة، وأي شخص له الحرية باختيار أي لقاح، ولكن من الجانب العلمي كلّ اللقاحات آمنة وفعالة”.

ويستخدم العراق حالياً ثلاثة أنواع من اللقاحات هي سينوفارم واسترازينكا وفايزر، إذ يجري التطعيم للأشخاص بواسطة جرعتين وفق مدد زمنية معينة مقرة من منظمة الصحة العالمية.