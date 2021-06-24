الصحة العالمية توصي بإمكانية تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

المستقلة/-أقرت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بإمكانية تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، في توصيات محدثة نشرها موقع المنظمة.

ويجب أن تكون حملة التطعيم، وفقًا للوثيقة، أقل إلحاحًا إذا لم يكن الأطفال في مجموعة ذات مخاطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا الشديد. يجب إعطاء الأولوية للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين الصحيين.

يُلاحظ أن الأطفال والمراهقين يميلون إلى تحمل مرض كوفيد -19 بشكل أخف من البالغين.

في وقت سابق، ذكر أن مركز أبحاث غاماليا للأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي قد قدم وثائق للحصول على إذن لدراسة استخدام لقاح سبوتنيك V على الأطفال، وسيتم اتخاذ قرار مماثل في المستقبل القريب.

يتم التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع المناطق الروسية. نظرًا للوضع الوبائي الصعب، شدد بعض الأشخاص الأسبوع الماضي إجراءات مكافحة الوباء وأدخلوا التحصين الإجباري للعاملين في مناطق معينة. وتريد السلطات تطعيم 60-70 بالمئة من السكان بحلول نهاية الصيف.

بالإضافة إلى ذلك، يجري تطوير بروتوكولات إعادة التطعيم. كما قال رئيس وزارة الصحة ميخائيل موراشكو، خلال فترة ارتفاع معدل الإصابة، يجب إجراء التطعيم الثاني ضد فيروس كورونا كل ستة أشهر، “في وضع هادئ” – مرة واحدة في السنة.

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