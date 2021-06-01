الصحة العالمية تعلن عن تطوير منظومة جديدة لتعريف سلالات كوفيد-19 المتحورة

المستقلة /- أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تطوير منظومة جديدة لتعريف سلالات كوفيد-19 المتحورة.

ومن المقرر أن يتم استخدام أحرف الأبجدية اليونانية، بدلاً من المكان الذي تم فيه اكتشاف سلالة كورونا لأول مرة.

يأتي ذلك وسط مخاوف أعربت عنها الحكومة الهندية، من أن تصنيف المتغيرات وفقا للمكان الذي تم اكتشافها فيه لأول مرة يؤدي إلى زيادة “وصمة العار”.

وقال مسؤولون في هيئة الأمم المتحدة ومقرها جنيف، إن “هذه الخطوة ستساعد في تبسيط المناقشات العامة حول المتغيرات”.

وعلى سبيل المثال سيتم إطلاق اسم سلالة “ألفا” على متحور بريطانيا، فيما سيطلق على سلالة جنوب أفريقيا اسم “بيتا”، والسلالة البرازيلية “جاما”، أما السلالة الهندية فقد أعطيت اسم”دلتا”، وفقا لموقع “دويتشه فيله”.

وأوضحت المنظمة، أنه وفي حالة نفاذ الـ 24 حرفا من الأبجدية اليونانية، فسيتم استخدام تسلسلات أخرى مماثلة.

وأضافت أن المسميات الجديدة لن تحل محل الأسماء العلمية للسلالات، حيث ستبقى السلالة البريطانية أو “ألفا” تسمى علميا باسم B.1.1.7.

 

وقال عالم البكتيريا مارك بالين، الذي شارك في المحادثات، إن اختيار الأبجدية اليونانية جاء بعد شهور من المداولات التي بحث فيها الخبراء احتمالات أخرى مثل أسماء الآلهة اليونانية والأسماء المبتكرة والكلاسيكية الزائفة.

 

وتعمل منظمة الصحة العالمية منذ شهور مع العديد من الخبراء على أسماء أبسط لسلالات فيروس كورونا، وستنشر المنظمة السلالات بأسمائها الجديدة على موقعها على شبكة الإنترنت.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الرئيس الصيني : سنقدم كل مساعدة ممكنة لسوريا في سبيل إنعاش اقتصادها

اخبار العراق

تحالف الفتح يتهم الكاظمي بمنع حضور الوزراء الى البرلمان

اخبار العراق

حقوق الإنسان توجه نداء لانقاذ الاف الاطفال والنساء في مخيمات النازحين

اخبار العراق

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تسعى لتعديل قانون التعداد السكاني

اخبار العراق

المنتخب الوطني سيغادر الى البحرين لاستكمال مواجهاته ضمن تصفيات كأس العالم

اخبار العراق

لجان مجلس النواب تناقش مشروع قانون يعالج مشكلة العشوائيات

اخبار العراق

لجان مجلس النواب تناقش مشروع قانون يعالج مشكلة العشوائيات

اخر الاخبار

الصحة العالمية تعلن عن تطوير منظومة جديدة لتعريف سلالات كوفيد-19 المتحورة

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود في امريكا

اخبار العراق

السوداني : شركات الاتصالات لم تفِ بالتزاماتها وتقدم أسوأ انواع الخدمات

اخبار العراق

وزارة العمل تباشر باطلاق الوجبة 30 من القروض الميسرة للعاطلين

اخر الاخبار

سامسونغ تعلن عن مواصفات حاسب Tab A7 Lite الجديد بسعر منافس

اخر الاخبار

منة عرفة تكشف سبب إخفاء هوية خطيبها عن الجمهور

اخر الاخبار

شاهد.. الفنانة ميمي جمال تتحدث باكية عن حبها لزوجها الراحل حسن مصطفى

اخر الاخبار

فيديو.. جديد الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الإبراشي

اخر الاخبار

إليسا تحيى حفلا غنائيا فى أربيل 25 يونيو الجاري