الصحة العالمية تعلن عن تطوير منظومة جديدة لتعريف سلالات كوفيد-19 المتحورة

المستقلة /- أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تطوير منظومة جديدة لتعريف سلالات كوفيد-19 المتحورة.

ومن المقرر أن يتم استخدام أحرف الأبجدية اليونانية، بدلاً من المكان الذي تم فيه اكتشاف سلالة كورونا لأول مرة.

يأتي ذلك وسط مخاوف أعربت عنها الحكومة الهندية، من أن تصنيف المتغيرات وفقا للمكان الذي تم اكتشافها فيه لأول مرة يؤدي إلى زيادة “وصمة العار”.

وقال مسؤولون في هيئة الأمم المتحدة ومقرها جنيف، إن “هذه الخطوة ستساعد في تبسيط المناقشات العامة حول المتغيرات”.

وعلى سبيل المثال سيتم إطلاق اسم سلالة “ألفا” على متحور بريطانيا، فيما سيطلق على سلالة جنوب أفريقيا اسم “بيتا”، والسلالة البرازيلية “جاما”، أما السلالة الهندية فقد أعطيت اسم”دلتا”، وفقا لموقع “دويتشه فيله”.

وأوضحت المنظمة، أنه وفي حالة نفاذ الـ 24 حرفا من الأبجدية اليونانية، فسيتم استخدام تسلسلات أخرى مماثلة.

وأضافت أن المسميات الجديدة لن تحل محل الأسماء العلمية للسلالات، حيث ستبقى السلالة البريطانية أو “ألفا” تسمى علميا باسم B.1.1.7.

