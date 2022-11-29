الصحة العالمية تطلق اسم جديد على مرض جدري القردة

المستقلة/-أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) عن نيتها إطلاق اسم جديد على مرض جدري القردة لتفادي “التنمر” على الاسم القديم.

وجاء في منشور صادر عن المقر الرئيس للمنظمة في جنيف: “سيشار إلى جدري القردة في وثائق منظمة الصحة العالمية باسم جديد هو mpox، وخلال سنة سيتم استخدام الاسمين القديم والجديد للمرض على أن يتم تداول الاسم الجديد بعد ذلك”.

وأضاف التقرير: “بعد سلسلة من المشاورات مع الخبراء العالمين، ستبدأ منظمة الصحة العالمية في استخدام المصطلح mpox كمرادف لمصطلح جدري القردة المتداول monkeypox.. وسيتم استخدام كلا الاسمين في وقت واحد لمدة عام، بينما سيتم التخلص تدريجيا من اسم جدري القردة”.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية إلى “أنه وخلال الاجتماعات العامة والخاصة التي أجرتها المنظمة، أعرب عدد من الأفراد والدول عن قلقهم وطالبوا منظمة الصحة العالمية باقتراح طريقة لتغيير اسم المرض، وبعد انتشار مرض جدري القردة في العالم في وقت سابق من هذا العام تلقت المنظمة تقارير تشير إلى أنه تم في “بعض المجتمعات” وكذلك عبر الإنترنت تداول عبارات عنصرية معيبة”.

ومن جانبه أوصى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، باستخدام مرادف أنكليزي جديد للمرض المذكور، هو ” mpox”، وخلصت المنظمة إلى أنه “وبعد فترة انتقالية مدتها عام سيصبح المصطلح الجديد هو المصطلح المتداول”، وسيتم إدراجه في التصنيف الدولي للأمراض.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري تم تسجيل 80611 إصابة مؤكدة مخبريا بمرض “جدري القردة” في 110 دول، وتم تسجيل 1531 حالة اشتباه بالمرض أيضا، وتوفي 53 مريضا.

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